Consultant pour Tennis Channel lors du Masters 1000 de Miami, l’an­cien numéro un mondial, Jim Courier, a suivi de très près les perfor­mances de Carlos Alcaraz en Floride. Ce dernier, lauréat de son premier grand trophée en carrière à 18 ans après un tournoi épous­tou­flant, a vrai­ment impres­sionné tout le monde au sein du micro­cosme du tennis, du simple fan à l’an­cien champion.

Au point même où l’Américain a déclaré lors de la finale que Carlos était sans aucun doute plus fort que Rafael Nadal au même âge. Et il n’a surement pas tort tant la palette de jeu du protégé de Juan Carlos Ferrero est complète et déjà presque sans faille. « Alcaraz est meilleur que Nadal à son âge et c’est la première fois depuis Rafa qu’un jeune est aussi fort, il n’y aucun doute là‐dessus. »