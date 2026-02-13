AccueilATPJim Courier au sujet de la rivalité entre Alcaraz et Sinner...
Jim Courier au sujet de la riva­lité entre Alcaraz et Sinner : « Rien ne sera jamais compa­rable celle entre Björn Borg et John McEnroe »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

L’ancien joueur améri­cain pense que la riva­lité entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz est posi­tive malgré le fait que l’on a toujours un 3ème homme qui est entrain d’émerger sauf si on inclut le GOAT Novak Djokovic. Sa théorie se tient même si malheu­reu­se­ment la fait qu’il y ait une vraie domi­na­tion de l’Italien et l’Espagnol plombe un peu le « système ». 

« Le tennis a toujours été plus popu­laire lors­qu’il y avait de grandes riva­lités, et si les rivaux étaient diffé­rents. Rien ne sera jamais compa­rable à la riva­lité de celle entre Björn Borg et John McEnroe, mais ce type de riva­lité suscite actuel­le­ment un intérêt croissant »

Publié le vendredi 13 février 2026 à 08:26

