L’ancien joueur américain pense que la rivalité entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz est positive malgré le fait que l’on a toujours un 3ème homme qui est entrain d’émerger sauf si on inclut le GOAT Novak Djokovic. Sa théorie se tient même si malheureusement la fait qu’il y ait une vraie domination de l’Italien et l’Espagnol plombe un peu le « système ».
« Le tennis a toujours été plus populaire lorsqu’il y avait de grandes rivalités, et si les rivaux étaient différents. Rien ne sera jamais comparable à la rivalité de celle entre Björn Borg et John McEnroe, mais ce type de rivalité suscite actuellement un intérêt croissant »
Publié le vendredi 13 février 2026 à 08:26