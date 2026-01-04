Consultant pour Sky Sports et invité à revenir sur la victoire de Félix Auger‐Aliassime face à Zhang (6−4, 6–4) sur la United Cup ce dimanche, Jim Courier s’est dit impressionné par les progrès et le niveau de jeu du Canadien.
« Il montre clairement que le numéro cinq à côté de son nom n’est pas le fruit du hasard. C’est exactement ce qu’il a fait aujourd’hui (dimanche). J’ai particulièrement apprécié son agressivité en revers, notamment dans cette petite période faste au début du deuxième set. Ça doit faire du bien. Félix a mis une pression incessante, avec des coups droits puissants et 23 montées au filet. Ce n’était pas un match physique en termes de durée, mais c’était explosif. »
