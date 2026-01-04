Consultant pour Sky Sports et invité à revenir sur la victoire de Félix Auger‐Aliassime face à Zhang (6−4, 6–4) sur la United Cup ce dimanche, Jim Courier s’est dit impres­sionné par les progrès et le niveau de jeu du Canadien.

« Il montre clai­re­ment que le numéro cinq à côté de son nom n’est pas le fruit du hasard. C’est exac­te­ment ce qu’il a fait aujourd’hui (dimanche). J’ai parti­cu­liè­re­ment apprécié son agres­si­vité en revers, notam­ment dans cette petite période faste au début du deuxième set. Ça doit faire du bien. Félix a mis une pres­sion inces­sante, avec des coups droits puis­sants et 23 montées au filet. Ce n’était pas un match physique en termes de durée, mais c’était explosif. »