Récemment invité de la chaîne YouTube, Questions for Cancer Research, Jim Courier, ancien numéro 1 mondial et lauréat de quatre tour­nois du Grand Chelem a évoqué le sujet de la longé­vité dans le tennis de haut niveau.

Et à ce petit jeu‐là, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont placé la barre très haut comme le souligne l’Américain.

« Je sais que Pete Sampras était vrai­ment fatigué menta­le­ment à la fin de sa carrière, tout comme moi. C’était un vrai calvaire. C’est un bon calvaire, mais c’est un calvaire, avec un calen­drier et des événe­ments tennis­tiques sans fin, et il est diffi­cile de savoir si Pete aurait pu prolonger sa carrière. Federer, en parti­cu­lier, a placé la barre très haut en matière de longé­vité. Nous ne l’avons pas fait. Ivan Lendl ne l’a pas fait, John McEnroe ne l’a pas fait. Jimmy Connors ne l’a pas fait. Nous avons tous poussé, poussé et poussé aussi fort que nous le pouvions, et fina­le­ment, soit votre corps atteint un point de rupture, soit votre esprit atteint un point de rupture. Federer a trouvé une astuce : même si je suis obligé de parti­ciper à ces tour­nois, je ne le ferai pas. Et ils devront composer avec mon absence, car je veux faire une longue carrière, et il l’a fait. Et je pense que c’est ce que Nadal puis Djokovic ont égale­ment appris à faire : gérer leur carrière pour la longé­vité d’une manière que les géné­ra­tions précé­dentes ne l’ont pas fait. »