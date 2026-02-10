Ancien numéro 1 mondial et désor­mais consul­tant respecté et écouté, Jim Courier a tenu à pointer du doigt le souci des réseaux sociaux même s’il en mesure l’ef­fi­ca­cité pour la noto­riété d’un athlète.

« Regardez ce que vivent des joueurs comme Iga Swiatek, Carlos Alcaraz ou Coco Gauff : ils font l’objet d’une atten­tion beau­coup plus grande, car les médias sont beau­coup plus présents aujourd’hui. Il y a plus de vidéos, etc. Cela n’exis­tait tout simple­ment pas à mon époque J’ai lu que Ben Shelton avait quitté les réseaux sociaux, ou du moins Twitter, depuis deux ans main­te­nant. Je comprends qu’il y ait un aspect commer­cial, avec les spon­sors, le mana­ge­ment, l’accès au public, mais il y a aussi beau­coup d’as­pects malsains. Je me sens chan­ceux que ma période sous les feux de la rampe n’ait pas été affectée par cela. Il n’y avait que les jour­naux le lende­main, et j’ai appris à ne pas les lire. »