Numéro 1 mondial, Jim qui est aussi un consultant de grande qualité a bien voulu pointer du doigt le souci des réseaux sociaux même s’il en mesure l’efficacité pour la notoriété d’un athlète.
« Regardez ce que vivent des joueurs comme Iga, Carlos ou Coco : ils font l’objet d’une attention beaucoup plus grande, car les médias sont beaucoup plus présents aujourd’hui. Il y a plus de vidéos, etc. Cela n’existait tout simplement pas à mon époque J’ai lu que Ben Shelton avait quitté les réseaux sociaux, ou du moins Twitter, depuis deux ans maintenant. Je comprends qu’il y ait un aspect commercial, avec les sponsors, le management, l’accès au public, mais il y a aussi beaucoup d’aspects malsains. Je me sens chanceux que ma période sous les feux de la rampe n’ait pas été affectée par cela. Il n’y avait que les journaux le lendemain, et j’ai appris à ne pas les lire »
Publié le mardi 10 février 2026 à 12:40