Dans des propos tenus sur Tennis Channel et relayés par Tennis365, le quadruple lauréat en Grand Chelem, Jim Courier, s’est étonné de la parti­ci­pa­tion de nombreux cadors du circuit aux tour­nois orga­nisés la semaine juste avant Roland‐Garros (Sinner, Musetti, Rune ou encore Rublev sont inscrits à Hambourg, Djokovic, Ruud ou Fritz doivent eux se rendre à Genève).

« Il y a beau­coup de garantie en jeu pour quel­qu’un comme Sinner. Djokovic, quant à lui, a besoin de matchs, car il n’a pas joué et il va essayer de faire comme l’année dernière, c’est‐à‐dire disputer deux ou trois matchs, puis se rendre à Paris avec un peu plus de rythme. Mais je suis vrai­ment choqué, honnê­te­ment, de voir certains de ces noms ici. Écoutez, mettons les choses au clair. Certains de ces joueurs ont donc accepté une garantie impor­tante, je parle des dizaines voire des centaines de milliers de dollars, juste pour se présenter et jouer, sans avoir à gagner un match pour toucher cet argent. Il y a donc un aspect commer­cial. Mais les joueurs sérieux qui pensent pouvoir gagner Roland‐Garros ou se battre pour le titre ne parti­cipent pas à ces tour­nois (…) Aucune prime de parti­ci­pa­tion ne peut égaler les gains que l’on peut remporter en rempor­tant Roland‐Garros. Il faut donc faire atten­tion à ce que l’on souhaite si l’on vise le gain facile, car on risque de passer à côté d’une fortune qui peut changer une vie et qui attend les vain­queurs de ces tournois. »