Dans une intervention sur une chaîne australienne, Jim Courrier a été interrogé sur la crise liée au coronavirus et plus spécialement sur ce qu’elle pourrait engendrer en terme économique.

Selon l’ex-numéro 1 mondial, il est possible que cela ait des vraies conséquences sur le niveau des prize money des tournois en général même si l’Américain explique que pour l’instant l’essentiel pour les joueurs est de pouvoir à nouveau s’entraîner puis de rejouer.

Jim voit aussi d’un bon oeil le fait que le PGA Tour (golf) ait décidé de revoir son calendrier en ayant la volonté de jouer même à huis clos et ce dès juin : « Cette nouvelle est un bon signe pour l’US Open et je sais que l’USTA travaille et essaye de prévoir toutes les possibilités. »

Enfin concernant les différents « ligues » régionales, Jim Courier y voit aussi la volonté d’être positif, de repartir dans une nouvelle dynamique.