Ancien numéro 1 mondial, quadruple vainqueur en Grand Chelem et désormais consultant pour plusieurs médias, Jim Courier était récemment de passage sur le podcast Tennis Insider Club.
Invité à s’exprimer sur l’actuelle domination sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui ont remporté les neuf derniers Grands Chelems, l’Américain a expliqué qu’ils n’avaient finalement aucune faiblesse.
« Ce qui est clair, c’est que pendant la majeure partie de l’histoire du tennis, on pouvait être un joueur de haut niveau tout en ayant une faiblesse. À l’heure actuelle, Sinner et Alcaraz n’ont pas de faiblesses. Cela signifie que la technique devient encore plus importante. Quand le jeu est aussi rapide, il faut être offensif partout. C’est relativement nouveau. Rafa a fini par n’avoir aucun point faible. Roger a changé de raquette à la fin de sa carrière, ce qui a rendu son revers encore plus redoutable, en particulier contre Rafa. Dans ma génération, même Pete Sampras avait un côté sur lequel on pouvait jouer en toute sécurité : son revers. Cela n’existe plus aujourd’hui. On ne se sent en sécurité nulle part. »
Publié le mardi 10 février 2026 à 18:14