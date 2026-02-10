Ancien numéro 1 mondial, quadruple vain­queur en Grand Chelem et désor­mais consul­tant pour plusieurs médias, Jim Courier était récem­ment de passage sur le podcast Tennis Insider Club.

Invité à s’ex­primer sur l’ac­tuelle domi­na­tion sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui ont remporté les neuf derniers Grands Chelems, l’Américain a expliqué qu’ils n’avaient fina­le­ment aucune faiblesse.

« Ce qui est clair, c’est que pendant la majeure partie de l’his­toire du tennis, on pouvait être un joueur de haut niveau tout en ayant une faiblesse. À l’heure actuelle, Sinner et Alcaraz n’ont pas de faiblesses. Cela signifie que la tech­nique devient encore plus impor­tante. Quand le jeu est aussi rapide, il faut être offensif partout. C’est rela­ti­ve­ment nouveau. Rafa a fini par n’avoir aucun point faible. Roger a changé de raquette à la fin de sa carrière, ce qui a rendu son revers encore plus redou­table, en parti­cu­lier contre Rafa. Dans ma géné­ra­tion, même Pete Sampras avait un côté sur lequel on pouvait jouer en toute sécu­rité : son revers. Cela n’existe plus aujourd’hui. On ne se sent en sécu­rité nulle part. »