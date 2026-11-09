Alors que certains esti­maient que Jannik Sinner allait profiter de la longue absence de Carlos Alcaraz cette saison pour faire son retard sur ce dernier en termes de palmarès dans les titres du Grand Chelem, l’Italien n’en a fina­le­ment remporté qu’un seul sur deux où l’Espagnol était absent.

Une aubaine pour ce dernier qui semble retrouver toutes ses forces en cette fin de saison et qui devrait arriver au pic de sa forme pour défendre son titre à l’Open d’Australie en janvier prochain. Ce qui ne sera pas forcé­ment le cas de nouveau protégé de Magnus Norman, absent depuis son sacre à Wimbledon et qui va devoir retrouver le rythme des matchs et de la compétition.

Et si leur carrière respec­tive devrait encore durer au moins une dizaine d’an­nées, Carlitos semble en meilleure posi­tion pour terminer avec le plus de titres en Majeurs. C’est en tout cas l’avis de Jim Courier qui a été inter­rogé à ce sujet dans le dernier épisode du podcast de Greg Rusedski.

« Qui rempor­tera le plus de titres du Grand Chelem entre Alcaraz et Sinner à la fin de leur carrière ? Je pense que la réponse la plus simple est Carlos, car il est plus jeune et qu’il a une longueur d’avance à ce stade. Mais ce sont les bles­sures, je pense, qui vont dicter la déci­sion. On verra comment ça se passe, mais je penche pour Carlos. »