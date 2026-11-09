Alors que certains estimaient que Jannik Sinner allait profiter de la longue absence de Carlos Alcaraz cette saison pour faire son retard sur ce dernier en termes de palmarès dans les titres du Grand Chelem, l’Italien n’en a finalement remporté qu’un seul sur deux où l’Espagnol était absent.
Une aubaine pour ce dernier qui semble retrouver toutes ses forces en cette fin de saison et qui devrait arriver au pic de sa forme pour défendre son titre à l’Open d’Australie en janvier prochain. Ce qui ne sera pas forcément le cas de nouveau protégé de Magnus Norman, absent depuis son sacre à Wimbledon et qui va devoir retrouver le rythme des matchs et de la compétition.
Et si leur carrière respective devrait encore durer au moins une dizaine d’années, Carlitos semble en meilleure position pour terminer avec le plus de titres en Majeurs. C’est en tout cas l’avis de Jim Courier qui a été interrogé à ce sujet dans le dernier épisode du podcast de Greg Rusedski.
« Qui remportera le plus de titres du Grand Chelem entre Alcaraz et Sinner à la fin de leur carrière ? Je pense que la réponse la plus simple est Carlos, car il est plus jeune et qu’il a une longueur d’avance à ce stade. Mais ce sont les blessures, je pense, qui vont dicter la décision. On verra comment ça se passe, mais je penche pour Carlos. »
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 16:40