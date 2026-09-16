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Jim Courier révèle les deux joueurs qui sortent de l’or­di­naire actuel­le­ment selon lui : « Ils deviennent des spécia­listes pour désta­bi­liser et faire tomber la défense adverse… Je pense que Gilles Simon était incroyable pour cela »

Par
Antoine Touchard
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Jim Courier aime toujours autant observer et commenter le tennis, que ce soit à la télé­vi­sion ou lors de ses diffé­rentes interviews.

Interrogé par le média Defector sur l’évolution du jeu, l’ancien numéro un mondial a cité deux joueurs qui, selon lui, sortent des stan­dards actuels grâce à un style moins stéréo­typé et davan­tage basé sur la réflexion et la stratégie.

Ces deux noms sont Daniil Medvedev et le jeune Learner Tien. Pour l’ancien cham­pion améri­cain, ils possèdent une véri­table intel­li­gence tactique et une capa­cité d’analyse leur permet­tant de constam­ment cher­cher des solu­tions pour déjouer leurs adversaires.

Je pense que Medvedev est sans aucun doute un analyste brillant. Qui d’autre l’est égale­ment ? Instinctivement, des joueurs comme Learner Tien, qui disposent de moins d’armes, doivent être encore plus atten­tifs à ce qui se passe de l’autre côté du filet. Ils deviennent des spécia­listes pour désta­bi­liser et faire tomber la défense adverse. Learner est très fort dans ce domaine. Je pense que Gilles Simon était incroyable pour cela. Il y en a eu beau­coup au fil des années, mais je suis vrai­ment fasciné de voir Learner évoluer désor­mais aux côtés de Michael Chang, qui possède lui aussi une intel­li­gence excep­tion­nelle du jeu », a expliqué Jim Courier.

Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 14:49

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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