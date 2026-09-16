Jim Courier aime toujours autant observer et commenter le tennis, que ce soit à la télévision ou lors de ses différentes interviews.
Interrogé par le média Defector sur l’évolution du jeu, l’ancien numéro un mondial a cité deux joueurs qui, selon lui, sortent des standards actuels grâce à un style moins stéréotypé et davantage basé sur la réflexion et la stratégie.
Ces deux noms sont Daniil Medvedev et le jeune Learner Tien. Pour l’ancien champion américain, ils possèdent une véritable intelligence tactique et une capacité d’analyse leur permettant de constamment chercher des solutions pour déjouer leurs adversaires.
Je pense que Medvedev est sans aucun doute un analyste brillant. Qui d’autre l’est également ? Instinctivement, des joueurs comme Learner Tien, qui disposent de moins d’armes, doivent être encore plus attentifs à ce qui se passe de l’autre côté du filet. Ils deviennent des spécialistes pour déstabiliser et faire tomber la défense adverse. Learner est très fort dans ce domaine. Je pense que Gilles Simon était incroyable pour cela. Il y en a eu beaucoup au fil des années, mais je suis vraiment fasciné de voir Learner évoluer désormais aux côtés de Michael Chang, qui possède lui aussi une intelligence exceptionnelle du jeu », a expliqué Jim Courier.
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 14:49