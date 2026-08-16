Impérial à l’Open du Canada, Ben Shelton a su conserver de façon auto­ri­taire son titre, en ne concé­dant pas une seule fois son service. Jusqu’ici en deçà de ses stan­dards, le sixième joueur mondial a fait le plein de confiance pour la suite de sa tournée américaine.

Les perfor­mances de « Big Ben » ne laissent pas insen­sible Jim Courier. Dans le Drop shot podcast, le quadruple cham­pion en Grand Chelem a dit tout le bien qu’il pensait de la dyna­mique actuelle de son compatriote.

« Je pense sans aucun doute que c’était le meilleur tennis de sa carrière. Lors de ces trois derniers matchs qu’il a disputés, le rapport entre les fautes directes et les coups gagnants était impres­sion­nant. Il écra­sait litté­ra­le­ment ses adver­saires. C’était vrai­ment génial de le voir tout mettre en place. On sait qu’il travaille dur, et on a toujours su que c’était un grand compé­ti­teur. On sait que son service est incroyable, mais être capable de construire un échange, de trouver le bon coup et de le frapper avec puis­sance… Alors qu’il avait peut‐être tendance à se préci­piter un peu trop souvent au début de sa carrière, on voit vrai­ment qu’il a gagné en matu­rité. Il doit conti­nuer à tirer parti de ces occa­sions et à renforcer sa confiance en lui, tout en se forgeant une aura qui inspi­rera la crainte chez les autres », a commenté l’an­cien numéro un mondial, dans des propos rapportés par Tennis World USA.