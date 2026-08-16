Impérial à l’Open du Canada, Ben Shelton a su conserver de façon autoritaire son titre, en ne concédant pas une seule fois son service. Jusqu’ici en deçà de ses standards, le sixième joueur mondial a fait le plein de confiance pour la suite de sa tournée américaine.
Les performances de « Big Ben » ne laissent pas insensible Jim Courier. Dans le Drop shot podcast, le quadruple champion en Grand Chelem a dit tout le bien qu’il pensait de la dynamique actuelle de son compatriote.
« Je pense sans aucun doute que c’était le meilleur tennis de sa carrière. Lors de ces trois derniers matchs qu’il a disputés, le rapport entre les fautes directes et les coups gagnants était impressionnant. Il écrasait littéralement ses adversaires. C’était vraiment génial de le voir tout mettre en place. On sait qu’il travaille dur, et on a toujours su que c’était un grand compétiteur. On sait que son service est incroyable, mais être capable de construire un échange, de trouver le bon coup et de le frapper avec puissance… Alors qu’il avait peut‐être tendance à se précipiter un peu trop souvent au début de sa carrière, on voit vraiment qu’il a gagné en maturité. Il doit continuer à tirer parti de ces occasions et à renforcer sa confiance en lui, tout en se forgeant une aura qui inspirera la crainte chez les autres », a commenté l’ancien numéro un mondial, dans des propos rapportés par Tennis World USA.
Publié le dimanche 16 août 2026 à 15:19