Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont remporté à eux deux les neuf derniers tour­nois du Grand Chelem.

De passage dans le podcast Tennis Insider Club, dont les propos sont relayés par Punto de Break, l’an­cien numéro 1 mondial Jim Courier a comparé les deux monstres du tennis actuel aux grandes légendes du jeu au XXIe siècle.

« Je pense qu’ils auraient été compé­ti­tifs face au Big 4 (Federer, Nadal, Djokovic et Murray). Ils ont proba­ble­ment grandi en les regar­dant et en copiant ce qu’ils faisaient. Jannik ressemble beau­coup à Novak dans sa façon de se déplacer et de jouer. Carlos ne ressemble à personne, il est unique. Il a pris le meilleur de chacun. »