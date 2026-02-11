AccueilATPJim Courier : "Si Sinner ressemble à Djokovic dans sa façon de...
ATP

Jim Courier : « Si Sinner ressemble à Djokovic dans sa façon de jouer et de se déplacer, Alcaraz ne ressemble à personne, il a pris le meilleur de chacun »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont remporté à eux deux les neuf derniers tour­nois du Grand Chelem. 

De passage dans le podcast Tennis Insider Club, dont les propos sont relayés par Punto de Break, l’an­cien numéro 1 mondial Jim Courier a comparé les deux monstres du tennis actuel aux grandes légendes du jeu au XXIe siècle. 

« Je pense qu’ils auraient été compé­ti­tifs face au Big 4 (Federer, Nadal, Djokovic et Murray). Ils ont proba­ble­ment grandi en les regar­dant et en copiant ce qu’ils faisaient. Jannik ressemble beau­coup à Novak dans sa façon de se déplacer et de jouer. Carlos ne ressemble à personne, il est unique. Il a pris le meilleur de chacun. »

Publié le mercredi 11 février 2026 à 11:59

Article précédent
De Minaur, tombeur d’Arthur Fils : « Je n’ai pas eu beau­coup de matchs faciles cette année »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.