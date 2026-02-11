Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont remporté à eux deux les neuf derniers tournois du Grand Chelem.
De passage dans le podcast Tennis Insider Club, dont les propos sont relayés par Punto de Break, l’ancien numéro 1 mondial Jim Courier a comparé les deux monstres du tennis actuel aux grandes légendes du jeu au XXIe siècle.
« Je pense qu’ils auraient été compétitifs face au Big 4 (Federer, Nadal, Djokovic et Murray). Ils ont probablement grandi en les regardant et en copiant ce qu’ils faisaient. Jannik ressemble beaucoup à Novak dans sa façon de se déplacer et de jouer. Carlos ne ressemble à personne, il est unique. Il a pris le meilleur de chacun. »
Publié le mercredi 11 février 2026 à 11:59