Jim Courier sur Carlos Alcaraz : « Voici les trois tour­nois qu’il devrait supprimer de son calendrier »

Récemment invité sur le plateau de Tennis Channel où il s’est notam­ment exprimé sur la défaite de Carlos Alcaraz dès son entrée en lice sur le Rolex Paris Masters, Jim Courier a passé en revue le calen­drier de l’Espagnol. Et pour l’an­cien joueur améri­cain, il y a au moins trois tour­nois en trop. 

« Voici ce qu’il devrait supprimer, selon moi, et la raison est simple : il a besoin de plusieurs pauses de trois semaines au cours de la saison. Cela lui donne­rait le temps de se remettre des voyages, de se recons­truire physi­que­ment et de se ressourcer menta­le­ment. Commençons après l’Open d’Australie — Rotterdam, désolé Richard Krajicek, le direc­teur du tournoi — c’est fichu. Prenez trois semaines de repos après l’Australie. Reprenez à Doha, puis foncez à travers le Sunshine Double — Indian Wells et Miami. Mais Monte‐Carlo ? Tu doit l’éli­miner. Et Barcelone — ce sera diffi­cile pour lui de faire l’im­passe, car c’est en Espagne, mais s’il veut être en forme pour la série de tour­nois qui commence à Madrid et se termine à Wimbledon, il a besoin de cette pause. C’est une période très diffi­cile avec très peu de repos, d’au­tant plus qu’il faut passer très rapi­de­ment de la terre battue au gazon. Je dirais donc que Monte‐Carlo est éliminé, et idéa­le­ment, Barcelone aussi. »

Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 18:38

