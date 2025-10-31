Récemment invité sur le plateau de Tennis Channel où il s’est notamment exprimé sur la défaite de Carlos Alcaraz dès son entrée en lice sur le Rolex Paris Masters, Jim Courier a passé en revue le calendrier de l’Espagnol. Et pour l’ancien joueur américain, il y a au moins trois tournois en trop.
« Voici ce qu’il devrait supprimer, selon moi, et la raison est simple : il a besoin de plusieurs pauses de trois semaines au cours de la saison. Cela lui donnerait le temps de se remettre des voyages, de se reconstruire physiquement et de se ressourcer mentalement. Commençons après l’Open d’Australie — Rotterdam, désolé Richard Krajicek, le directeur du tournoi — c’est fichu. Prenez trois semaines de repos après l’Australie. Reprenez à Doha, puis foncez à travers le Sunshine Double — Indian Wells et Miami. Mais Monte‐Carlo ? Tu doit l’éliminer. Et Barcelone — ce sera difficile pour lui de faire l’impasse, car c’est en Espagne, mais s’il veut être en forme pour la série de tournois qui commence à Madrid et se termine à Wimbledon, il a besoin de cette pause. C’est une période très difficile avec très peu de repos, d’autant plus qu’il faut passer très rapidement de la terre battue au gazon. Je dirais donc que Monte‐Carlo est éliminé, et idéalement, Barcelone aussi. »
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 18:38