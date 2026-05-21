Alors que Carlos Alcaraz a décidé de déclarer forfait pour Roland‐Garros et Wimbledon afin de soigner de la meilleure manière possible son poignet blessé, le monde du tennis est un peu dans tous ses états.

Entre ceux qui regrettent l’ab­sence du prodige espa­gnol et ceux qui craignent pour la suite de sa carrière, il y en a pour tous les goûts.

Ancien numéro 1 mondial, double vain­queur de Roland‐Garros et désor­mais consul­tant, Jim Courier a égale­ment donné son avis sur cette absence préju­di­ciable pour le circuit mais néces­saire pour la suite de la carrière de Carlitos. Il a d’ailleurs cité l’exemple de Rafael Nadal, lui aussi pas épargné par les blessures.

« Le poignet est une partie du corps très fragile. Et Nadal est un guer­rier, cela ne fait aucun doute. Je pense qu’Alcaraz est un guer­rier lui aussi. Vous pouvez demander à Rafa ce qu’il pense de la stra­tégie de Carlos. Je suis sûr qu’il soutien­drait ce que fait Carlos, car je pense que c’est tout à fait logique. Il faut prendre son temps, s’assurer d’être prêt. Prendre son temps et s’assurer d’être en forme quand on revient », a déclaré Jim Courier chez nos confrères de Clay.