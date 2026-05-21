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Jim Courier sur Carlos Alcaraz : « Vous pouvez demander à Rafael Nadal ce qu’il pense de la stra­tégie de Carlos. Et je suis sûr d’une chose… »

Par
Thomas S
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Alors que Carlos Alcaraz a décidé de déclarer forfait pour Roland‐Garros et Wimbledon afin de soigner de la meilleure manière possible son poignet blessé, le monde du tennis est un peu dans tous ses états.

Entre ceux qui regrettent l’ab­sence du prodige espa­gnol et ceux qui craignent pour la suite de sa carrière, il y en a pour tous les goûts.

Ancien numéro 1 mondial, double vain­queur de Roland‐Garros et désor­mais consul­tant, Jim Courier a égale­ment donné son avis sur cette absence préju­di­ciable pour le circuit mais néces­saire pour la suite de la carrière de Carlitos. Il a d’ailleurs cité l’exemple de Rafael Nadal, lui aussi pas épargné par les blessures. 

« Le poignet est une partie du corps très fragile. Et Nadal est un guer­rier, cela ne fait aucun doute. Je pense qu’Alcaraz est un guer­rier lui aussi. Vous pouvez demander à Rafa ce qu’il pense de la stra­tégie de Carlos. Je suis sûr qu’il soutien­drait ce que fait Carlos, car je pense que c’est tout à fait logique. Il faut prendre son temps, s’assurer d’être prêt. Prendre son temps et s’assurer d’être en forme quand on revient », a déclaré Jim Courier chez nos confrères de Clay.

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 12:29

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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