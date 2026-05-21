Alors que Carlos Alcaraz a décidé de déclarer forfait pour Roland‐Garros et Wimbledon afin de soigner de la meilleure manière possible son poignet blessé, le monde du tennis est un peu dans tous ses états.
Entre ceux qui regrettent l’absence du prodige espagnol et ceux qui craignent pour la suite de sa carrière, il y en a pour tous les goûts.
Ancien numéro 1 mondial, double vainqueur de Roland‐Garros et désormais consultant, Jim Courier a également donné son avis sur cette absence préjudiciable pour le circuit mais nécessaire pour la suite de la carrière de Carlitos. Il a d’ailleurs cité l’exemple de Rafael Nadal, lui aussi pas épargné par les blessures.
« Le poignet est une partie du corps très fragile. Et Nadal est un guerrier, cela ne fait aucun doute. Je pense qu’Alcaraz est un guerrier lui aussi. Vous pouvez demander à Rafa ce qu’il pense de la stratégie de Carlos. Je suis sûr qu’il soutiendrait ce que fait Carlos, car je pense que c’est tout à fait logique. Il faut prendre son temps, s’assurer d’être prêt. Prendre son temps et s’assurer d’être en forme quand on revient », a déclaré Jim Courier chez nos confrères de Clay.
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 12:29