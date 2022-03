Critiqué par plusieurs obser­va­teurs pour s’être seule­ment retiré à la dernière minute du Masters 1000 d’Indian Wells alors qu’il savait à l’avance qu’il ne pour­rait pas péné­trer sur le terri­toire étasu­nien en tant que non‐vacciné contre le Covid, Novak Djokovic sera en revanche bel et bien présent à partir du 10 avril prochain pour le tournoi de Monte‐Carlo.

Interrogé au sujet de ce retrait tardif dans le podcast Craig Shapiro Tennis Podcast, l’an­cien numéro 1 mondial, Jim Courier, a estimé qu’il aurait agi différemment.

« Novak Djokovic a été cohé­rent dans son approche. Il ne va pas se faire vacciner, c’est clair. Il va utiliser les règles qui sont dispo­nibles et essayer de jouer autant que possible. Il a le droit de rester dans le tableau. J’aurais choisi, à sa place, de me retirer avant le début des quali­fi­ca­tions. Je pense qu’il aurait pu profiter de la bonne publi­cité, mais il est dans son droit d’at­tendre la dernière minute pour se retirer. Je pense qu’au fond de son cœur, il espé­rait qu’il y aurait un chan­ge­ment de poli­tique et qu’il serait auto­risé à parti­ciper au Masters d’Indian Wells. Il voulait se donner la meilleure chance d’es­sayer de concourir. »