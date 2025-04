Suspendu pour une durée de 18 mois pour avoir reçu une perfu­sion intra­vei­neuse d’une quan­tité de vita­mines supé­rieure à celle auto­risée, Max Purcell a accepté sa sentence d’après l’Agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité du tennis (ITIA).

En revanche, si il y en a bien un qui s’op­pose ouver­te­ment à la déci­sion prise, il s’agit de Jim Courier, ancien numéro 1 mondial. Il a exprimé son désarroi sur le plateau de Tennis Channel concer­nant l’évo­lu­tion des règles dans le tennis.

« Que faisons‐nous à bannir des personnes qui ne font rien qui améliore leurs perfor­mances ? Et ne me croyez pas sur parole. C’est ce que la direc­trice géné­rale de l’or­ga­ni­sa­tion de lutte contre le dopage a dit elle‐même ! Je ne comprends pas très bien pour­quoi nous punis­sons quel­qu’un pour une injec­tion de vita­mine IV. Je sais que c’est contraire aux règles. Les règles devraient être modi­fiées. Cela n’a tout simple­ment pas de sens. Si vous faites quelque chose qui affecte les perfor­mances sur le terrain et les améliore, je comprends que vous soyez sanc­tionné. Mais là, ça va trop loin. Les règles doivent être modi­fiées. Il doit aussi rendre 200 000 dollars qu’il a gagnés au début de l’année 2024. C’est brutal. Je ne comprends pas vrai­ment, mais ce que je peux dire, c’est que je suis content d’être à la retraite. Parce que ces règles ne me conviennent pas. Qu’est‐ce qu’on fait ? Tennis, fait quelque chose à ce sujet ! »