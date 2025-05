Une nouvelle fois, Giovanni Mpetshi Perricard n’a pas trouvé la solu­tion. Pour son entrée en lice au Masters 1000 de Rome, le 36e joueur mondial s’est incliné face à Jordan Thompson (6−3, 3–6, 6–7), la troi­sième fois cette saison. Depuis le Masters 1000 d’Indian Wells, en mars dernier, le Français n’a plus connu le succès sur le circuit ATP.

Si sa méforme inquiète les obser­va­teurs, à un peu plus de deux semaines de Roland‐Garros, Jim Courier appel à la patience. Dans le podcast de Tennis Channel, l’an­cien numéro un mondial estime qu’il pour­rait à l’avenir, emprunter la même trajec­toire que John Isner.

« Les gens ont‐ils une idée de son service ? C’est évidem­ment plus diffi­cile de frapper ces [201 km/h] premier service, et deuxième service sur la terre battue qu’en salle. Il a un peu souf­fert. Il a évidem­ment parti­cipé aux quali­fi­ca­tions pour les tour­nois du Grand Chelem l’été dernier. Je pense que nous oublions cela. Il a fait un sacré parcours. Ce n’est pas une surprise que l’adé­qua­tion entre la terre battue et Mpetshi Perricard ait été diffi­cile jusqu’à présent. Ce type va déranger les gens. La terre battue ne sera pas sa meilleure surface. Elle peut néan­moins être une surface décente. Demandez à John Isner. Un peu plus de temps sur la balle. Il a besoin d’un peu plus de temps sur le circuit. Maintenant, tous les entraî­neurs du circuit sont un peu plus au courant de la manière dont vous pouvez l’at­teindre. Je pense que ce joueur va devenir très bon, mais qu’il lui faudra un peu plus de temps. Parfois, ces grands gaillards mettent un peu plus de temps à se mettre en place. Il y a beau­coup de longueur dans ces leviers qu’ils doivent organiser ».