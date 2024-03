Présent sur le plateau de Tennis Channel pour évoquer le fameux débat du meilleur joueur de tous les temps, l’an­cien numéro 1 mondial et double lauréat de Roland‐Garros, Jim Courier, a estimé que le débat était clos à moins d’un dernier et impro­bable sursaut de Rafael Nadal.

« Statistiquement, c’est fini. À moins que Nadal ne trouve un moyen de remporter plus de Grands Chelems. Il y a beau­coup de choses à prendre en compte. Il n’y a pas que les titres majeurs. Djokovic a une avance consi­dé­rable sur Federer dans les confron­ta­tions directes (27−23) et une courte avance sur Nadal (30−29). L’un des critières plus impor­tants est le nombre de semaines où il a été numéro 1, et il a une avance consi­dé­rable à ce niveau. Ensuite, il y a la place de numéro 1 de fin d’année, qui est le cham­pion d’une saison. Il l’a fait huit fois, Federer et Nadal cinq fois chacun. Pete Sampras en a six. Pour moi, les chiffres ne mentent pas. Il est le plus grand et mérite tous les honneurs qu’il reçoit. Ce sont des gars qui ont joué à la même époque, donc nous avons un record de confron­ta­tions directes. »