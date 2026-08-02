Jannik Sinner et Carlos Alcaraz imposent une domi­na­tion outra­geuse sur le circuit. Parmi tous les Grand Chelems disputés depuis 2024, seule l’édi­tion de Roland‐Garros 2026 a échappé au duo, avec l’Espagnol forfait pour le tournoi.

Les suiveurs assidus de la petite balle jaune aiment se prêter au jeu de trouver un troi­sième homme sur le circuit. Dans le podcast de l’ATP Tour, Beyond The Numbers, Jim Courier a fait d’Arthur Fils le fameux joueur capable de chal­lenger l’ac­tuel numéro un mondial et le septuple cham­pion en Majeur.

« Je vais citer Arthur Fils. Il vient d’intégrer Goran Ivanisevic à son équipe, donc son service va s’améliorer. On sait que Goran améliore le service de tout le monde en abais­sant la hauteur de la balle au lancer et en leur donnant un meilleur rythme, donc attendez‐vous à ce que ça se concré­tise. Il se déplace très bien. Il a un coup droit explosif. Il avait le coup droit le plus rapide du circuit l’année dernière, en 2025. Encore une fois, il faut que certains de ces jeunes joueurs soient en bonne santé ».