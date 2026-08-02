Jannik Sinner et Carlos Alcaraz imposent une domination outrageuse sur le circuit. Parmi tous les Grand Chelems disputés depuis 2024, seule l’édition de Roland‐Garros 2026 a échappé au duo, avec l’Espagnol forfait pour le tournoi.
Les suiveurs assidus de la petite balle jaune aiment se prêter au jeu de trouver un troisième homme sur le circuit. Dans le podcast de l’ATP Tour, Beyond The Numbers, Jim Courier a fait d’Arthur Fils le fameux joueur capable de challenger l’actuel numéro un mondial et le septuple champion en Majeur.
« Je vais citer Arthur Fils. Il vient d’intégrer Goran Ivanisevic à son équipe, donc son service va s’améliorer. On sait que Goran améliore le service de tout le monde en abaissant la hauteur de la balle au lancer et en leur donnant un meilleur rythme, donc attendez‐vous à ce que ça se concrétise. Il se déplace très bien. Il a un coup droit explosif. Il avait le coup droit le plus rapide du circuit l’année dernière, en 2025. Encore une fois, il faut que certains de ces jeunes joueurs soient en bonne santé ».
Publié le dimanche 2 août 2026 à 11:57