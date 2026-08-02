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Jim Courier sur le joueur capable de concur­rencer Alcaraz et Sinner : « Il se déplace très bien. Il avait le coup droit le plus rapide du circuit en 2025 »

Par
Jean Muller
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Jannik Sinner et Carlos Alcaraz imposent une domi­na­tion outra­geuse sur le circuit. Parmi tous les Grand Chelems disputés depuis 2024, seule l’édi­tion de Roland‐Garros 2026 a échappé au duo, avec l’Espagnol forfait pour le tournoi.

Les suiveurs assidus de la petite balle jaune aiment se prêter au jeu de trouver un troi­sième homme sur le circuit. Dans le podcast de l’ATP Tour, Beyond The Numbers, Jim Courier a fait d’Arthur Fils le fameux joueur capable de chal­lenger l’ac­tuel numéro un mondial et le septuple cham­pion en Majeur.

« Je vais citer Arthur Fils. Il vient d’intégrer Goran Ivanisevic à son équipe, donc son service va s’améliorer. On sait que Goran améliore le service de tout le monde en abais­sant la hauteur de la balle au lancer et en leur donnant un meilleur rythme, donc attendez‐vous à ce que ça se concré­tise. Il se déplace très bien. Il a un coup droit explosif. Il avait le coup droit le plus rapide du circuit l’année dernière, en 2025. Encore une fois, il faut que certains de ces jeunes joueurs soient en bonne santé ».

Publié le dimanche 2 août 2026 à 11:57

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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