Si les obser­va­teurs pouvaient s’in­quiéter de voir Novak Djokovic s’avancer à Roland‐Garros sans une seule victoire sur terre battue, l’homme aux 24 titres en Grand Chelem a revu ses plans. Ce vendredi, le Djoker annon­çait sa parti­ci­pa­tion à l’ATP 250 de Genève. La saison dernière, le Serbe avait adopté cette même program­ma­tion de dernière minute pour parfaire sa condi­tion à la Porte d’Auteuil.

Sceptique sur la déci­sion de Nole de ne pas disputer le Masters 1000 de Rome, Jim Courier est à présent rassuré de le voir disputer un tournoi avant Paris.

« C’est une excel­lente nouvelle pour le tennis et pour Novak, qui va pouvoir disputer au moins un match. Vous vous rappelez que l’année dernière, il a été frappé au crâne par une bouteille à Rome et a perdu très tôt. Il est ensuite allé à Genève et y a joué jusqu’en demi‐finale. Il a perdu contre Machac et je dirais qu’il n’a pas donné le meilleur de lui‐même dans ce match, parce qu’il avait un œil sur Paris. Je m’at­tends à la même chose. S’il sort deux ou trois matches de ce tournoi, c’est parfait. Je me dis simple­ment que s’il est en bonne santé, s’il va là‐bas, est‐ce que c’est une raison de s’in­quiéter ? Pour être honnête, je serais plus inquiet s’il ne jouait pas. Je pense que jouer est bon pour lui. Il faut aller sur le terrain, aller de l’avant, prendre de l’élan. Le fait qu’il n’ait pas joué à Rome a été une grande source d’in­quié­tude et de préoc­cu­pa­tion, et je pense que cela commence main­te­nant à avoir un peu plus de sens. Peut‐être qu’il était temps de revenir en arrière et de se remettre à zéro, puis de se relancer pour Paris, en utili­sant Genève comme tram­po­line », a commenté l’an­cien numéro un mondial, dans des propos rapportés par The Tennis Gazette.