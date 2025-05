Auteur de quatre succès lors de leurs quatre dernières confron­ta­tions face à Jannik Sinner, après sa finale à Rome (7−6, 6–1), Carlos Alcaraz confirme toujours avoir la recette pour vaincre le numéro un mondial.

La dernière défaite du triple cham­pion du Grand Chelem, remon­tait au 2 octobre 2024, à l’ATP 500 de Pékin contre le Murcien encore une fois.

Pour Jim Courier, la clef de leur prochaine rencontre, pour­rait résider dans le retour de service de l’Italien.

« Analysons donc le retour du deuxième service de Sinner. Vers la fin du premier set, au moment décisif du match, à égalité, il me semble qu’il commen­çait à prendre une posi­tion un peu plus reculée. Il devrait peut‐être s’ins­pirer du « manuel » de Novak Djokovic et aller fort et profond au milieu sur cette deuxième réponse de service, en gardant ses pieds ferme­ment ancrés sur la ligne de fond afin de ne pas être poussé trop loin hors du court avec son revers », a analysé l’an­cien numéro un mondial, dans des propos relayés par Tennis World Italia.