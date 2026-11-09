La saison de Novak Djokovic a pris fin à Paris, où il a été battu dès le deuxième tour et donc été éliminé de la course au Masters.
Mais alors que certains l’observateurs l’envoient régulièrement à la retraite, ce qui l’agace au plus au point, le Serbe de 39 ans compte bien repartir au combat en 2027.
Une volonté, après avoir déjà tout gagné, qui impressionne notamment l’ancien numéro 1 mondial Jim Courier, de passage dans le podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par Tennis365.
« Honnêtement, je ne sais plus quoi croire avec Novak. C’est un joueur qui repousse sans cesse les limites. C’est incroyable. Ma plus grande question est : où veut‐il mettre un terme à sa carrière ? A‑t‐il en tête une sorte de fin de parcours parfaite ? Je sais qu’il a déclaré publiquement à maintes reprises que c’est aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 qu’il souhaite terminer sa carrière, et c’est peut‐être là que cela se passera. Il aura besoin de chance pour rester en bonne santé et y parvenir, car ce n’est pas pour l’année prochaine. Il reste du temps. Tout au long de sa carrière, il a pris soin de son corps pour le maintenir en forme grâce à tout ce travail de souplesse. Je pense que ça a été essentiel. Mais je suis tout simplement stupéfait qu’il veuille encore se dépasser après tout ce temps, et surtout compte tenu de l’âge de ses enfants. J’ai des enfants qui ont à peu près le même âge que les siens et c’est douloureux d’être loin d’eux, car on est en train de manquer cette période avant qu’ils n’aient plus vraiment envie de passer du temps avec vous. C’est difficile de vraiment se mettre dans la peau de Novak et de comprendre ce qui le motive, n’est-ce pas ? C’est tout simplement un cas à part. »
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 09:35