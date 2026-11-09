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Jim Courier sur Novak Djokovic : « Honnêtement, je ne sais plus quoi croire. Je suis tout simple­ment stupé­fait par ce choix »

Par
Baptiste Mulatier
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La saison de Novak Djokovic a pris fin à Paris, où il a été battu dès le deuxième tour et donc été éliminé de la course au Masters.

Mais alors que certains l’observateurs l’envoient régu­liè­re­ment à la retraite, ce qui l’agace au plus au point, le Serbe de 39 ans compte bien repartir au combat en 2027.

Une volonté, après avoir déjà tout gagné, qui impres­sionne notam­ment l’an­cien numéro 1 mondial Jim Courier, de passage dans le podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Honnêtement, je ne sais plus quoi croire avec Novak. C’est un joueur qui repousse sans cesse les limites. C’est incroyable. Ma plus grande ques­tion est : où veut‐il mettre un terme à sa carrière ? A‑t‐il en tête une sorte de fin de parcours parfaite ? Je sais qu’il a déclaré publi­que­ment à maintes reprises que c’est aux Jeux olym­piques de Los Angeles 2028 qu’il souhaite terminer sa carrière, et c’est peut‐être là que cela se passera. Il aura besoin de chance pour rester en bonne santé et y parvenir, car ce n’est pas pour l’année prochaine. Il reste du temps. Tout au long de sa carrière, il a pris soin de son corps pour le main­tenir en forme grâce à tout ce travail de souplesse. Je pense que ça a été essen­tiel. Mais je suis tout simple­ment stupé­fait qu’il veuille encore se dépasser après tout ce temps, et surtout compte tenu de l’âge de ses enfants. J’ai des enfants qui ont à peu près le même âge que les siens et c’est doulou­reux d’être loin d’eux, car on est en train de manquer cette période avant qu’ils n’aient plus vrai­ment envie de passer du temps avec vous. C’est diffi­cile de vrai­ment se mettre dans la peau de Novak et de comprendre ce qui le motive, n’est-ce pas ? C’est tout simple­ment un cas à part. »

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 09:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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