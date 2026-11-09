La saison de Novak Djokovic a pris fin à Paris, où il a été battu dès le deuxième tour et donc été éliminé de la course au Masters.

Mais alors que certains l’observateurs l’envoient régu­liè­re­ment à la retraite, ce qui l’agace au plus au point, le Serbe de 39 ans compte bien repartir au combat en 2027.

Une volonté, après avoir déjà tout gagné, qui impres­sionne notam­ment l’an­cien numéro 1 mondial Jim Courier, de passage dans le podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Honnêtement, je ne sais plus quoi croire avec Novak. C’est un joueur qui repousse sans cesse les limites. C’est incroyable. Ma plus grande ques­tion est : où veut‐il mettre un terme à sa carrière ? A‑t‐il en tête une sorte de fin de parcours parfaite ? Je sais qu’il a déclaré publi­que­ment à maintes reprises que c’est aux Jeux olym­piques de Los Angeles 2028 qu’il souhaite terminer sa carrière, et c’est peut‐être là que cela se passera. Il aura besoin de chance pour rester en bonne santé et y parvenir, car ce n’est pas pour l’année prochaine. Il reste du temps. Tout au long de sa carrière, il a pris soin de son corps pour le main­tenir en forme grâce à tout ce travail de souplesse. Je pense que ça a été essen­tiel. Mais je suis tout simple­ment stupé­fait qu’il veuille encore se dépasser après tout ce temps, et surtout compte tenu de l’âge de ses enfants. J’ai des enfants qui ont à peu près le même âge que les siens et c’est doulou­reux d’être loin d’eux, car on est en train de manquer cette période avant qu’ils n’aient plus vrai­ment envie de passer du temps avec vous. C’est diffi­cile de vrai­ment se mettre dans la peau de Novak et de comprendre ce qui le motive, n’est-ce pas ? C’est tout simple­ment un cas à part. »