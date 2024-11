S’exprimant derniè­re­ment dans le Podcast de Tennis Channel, Jim Courier a pris le temps d’ana­lyser avec préci­sion la situa­tion du Serbe. Pour l’Américain, ce n’est pas la peine de se faire du souci. Novak sera bien là en 2025.

« Il n’y a rien dans son jeu ou dans ses mouve­ments qui indique qu’il est inca­pable de remporter plusieurs tour­nois majeurs à l’avenir. Tout est ques­tion de ce qu’il y a entre les oreilles et dans le cœur, a‑t‐il la passion et la fureur qui l’animent ? On verra bien. Il s’est blessé à Roland‐Garros, c’était un miracle pour lui d’ar­river sur la ligne de départ à Wimbledo. Et il n’était clai­re­ment pas au niveau dont il avait besoin pour riva­liser avec Carlos dans cette finale. Mais voilà, un mois plus tard, il rempor­tait la médaille d’or. Après ce flot d’émo­tions, il ne semblait plus aussi impliqué même lors­qu’il est venu à l’US Open, et fran­che­ment, j’ai été surpris qu’il ait joué à Shanghai. Je pensais qu’il pour­rait tout simple­ment mettre un terme à la saison et relancer l’équipe. Mais il est allé à Shanghai et a atteint la finale, un autre bel effort qui confirme qu’il est encore au niveau »