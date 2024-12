Lors d’un podcast pour Tennis Channel, Jim Courier a été invité à classer Federer, Nadal et Djokovic. Pas fatigué par cet exer­cice redon­dant, Jim y a apporté une nouveauté en ne lais­sant plus de place au doute.

« Croyez‐le ou non, Roger Federer est mon numéro trois. Il y a dix ans, j’au­rais pensé que Federer était sans équi­voque le meilleur, et puis est arrivé ce gars, l’homme que nous célé­brons derniè­re­ment : Rafael Nadal. C’est lui qui a déver­rouillé la clé pour entrer dans le jeu de Federer. Et puis Djokovic a grandi. Au final, au delà des titres, il faut tenir compte des face à face et si vous regardez bien, Djokovic est légè­re­ment meilleur dans cet exercice. »