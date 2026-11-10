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Jim Courier tranche entre Federer, Nadal et Djokovic : « Je me mets dans la peau d’un avocat et je me demande comment je pour­rais gagner un débat si je devais opposer les statis­tiques de Roger et Rafa à celles de Novak »

Par
Baptiste Mulatier
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De passage dans le podcast de Greg Rusedski, Jim Courier s’est d’abord exprimé sur la course aux titres du Grand Chelem entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

L’ancien numéro 1 mondial a égale­ment été inter­rogé sur l’éternel débat qui anime le monde du tennis : qui de Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic mérite le titre de GOAT (meilleur joueur de tous les temps) ?

« J’ai tendance à me fier aux chiffres dans ce genre de discus­sions. Je me mets dans la peau d’un avocat et je me demande comment je pour­rais gagner un débat si je devais opposer les statis­tiques de Roger, Rafa, Pete ou Rod Laver à celles de Novak… Je pense que les statis­tiques de Novak l’emportent à chaque fois », a répondu le quadruple lauréat en Grand Chelem.

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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