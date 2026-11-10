De passage dans le podcast de Greg Rusedski, Jim Courier s’est d’abord exprimé sur la course aux titres du Grand Chelem entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

L’ancien numéro 1 mondial a égale­ment été inter­rogé sur l’éternel débat qui anime le monde du tennis : qui de Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic mérite le titre de GOAT (meilleur joueur de tous les temps) ?

« J’ai tendance à me fier aux chiffres dans ce genre de discus­sions. Je me mets dans la peau d’un avocat et je me demande comment je pour­rais gagner un débat si je devais opposer les statis­tiques de Roger, Rafa, Pete ou Rod Laver à celles de Novak… Je pense que les statis­tiques de Novak l’emportent à chaque fois », a répondu le quadruple lauréat en Grand Chelem.