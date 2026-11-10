Jim Courier tranche entre Federer, Nadal et Djokovic : « Je me mets dans la peau d’un avocat et je me demande comment je pourrais gagner un débat si je devais opposer les statistiques de Roger et Rafa à celles de Novak »
L’ancien numéro 1 mondial a également été interrogé sur l’éternel débat qui anime le monde du tennis : qui de Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic mérite le titre de GOAT (meilleur joueur de tous les temps) ?
« J’ai tendance à me fier aux chiffres dans ce genre de discussions. Je me mets dans la peau d’un avocat et je me demande comment je pourrais gagner un débat si je devais opposer les statistiques de Roger, Rafa, Pete ou Rod Laver à celles de Novak… Je pense que les statistiques de Novak l’emportent à chaque fois », a répondu le quadruple lauréat en Grand Chelem.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.