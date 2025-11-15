L’ancien champion américain relativise au sujet du calendrier qui serait ingérable et il a bien raison. Son résumé confirme qu’il s’agit avant tout d’une gestion à maitriser plutôt que de se plaindre. Des propos qui rejoignent d’ailleurs ceux de Félix après sa victoire face à Zverev.
« Les finalistes du tournoi WTA ont terminé la semaine dernière et bénéficieront de deux mois de repos. Les joueurs actuellement en compétition mais ne participant pas à la finale de la Coupe Davis, comme Jannik Sinner, auront sept semaines de vacances. En réalité, leur intersaison est donc plus longue qu’on ne le pense. Je ne dis pas que c’est insuffisant ; personnellement, je pense que c’est normal. Le problème réside plutôt dans le fait de prendre des pauses tout au long de la saison, et pas seulement pendant l’intersaison, afin de se donner une chance de récupérer »
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 12:57