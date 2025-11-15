L’ancien cham­pion améri­cain rela­ti­vise au sujet du calen­drier qui serait ingé­rable et il a bien raison. Son résumé confirme qu’il s’agit avant tout d’une gestion à maitriser plutôt que de se plaindre. Des propos qui rejoignent d’ailleurs ceux de Félix après sa victoire face à Zverev.

« Les fina­listes du tournoi WTA ont terminé la semaine dernière et béné­fi­cie­ront de deux mois de repos. Les joueurs actuel­le­ment en compé­ti­tion mais ne parti­ci­pant pas à la finale de la Coupe Davis, comme Jannik Sinner, auront sept semaines de vacances. En réalité, leur inter­saison est donc plus longue qu’on ne le pense. Je ne dis pas que c’est insuf­fi­sant ; person­nel­le­ment, je pense que c’est normal. Le problème réside plutôt dans le fait de prendre des pauses tout au long de la saison, et pas seule­ment pendant l’in­ter­saison, afin de se donner une chance de récupérer »