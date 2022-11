De passage sur le podcast de Tennis Channel pour évoquer l’as­cen­cion fulgu­rante de Carlos Alcaraz, qui est d’ailleurs assuré depuis ce mardi de terminer la saison 2022 à la place de numéro un mondial, une première dans l’his­toire pour un joueur aussi jeune, Jimmy Arias s’est dit impres­sionné par les qualités physiques et tennis­tiques du prodige espagnol.

« Son jeu est vrai­ment bon, et c’est un athlète incroyable. Il réalise des choses qu’aucun autre joueur n’a jamais fait. Il peut aussi bien frapper un coup gagnant à 160 km/h depuis un mètre derrière la ligne de fond et se ruer au filet sur le point suivant. On ne voit personne faire ça, c’est nouveau. C’est impres­sion­nant à regarder. Évidemment, main­te­nant qu’il est numéro 1, il va devoir apprendre à faire avec. C’est diffé­rent, tu ne cours plus après personne. Tout le monde te court après, tout le monde te chasse. »