Auteur d’un Rolex Paris Masters parfait, Alexandre Zverev s’est déjà projeté sur 2025 en affir­mant qu’il cher­chait encore à progresser pour pouvoir riva­liser avec les deux « ténors » du circuit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Logiquement, le sujet de remporter enfin un tournoi du Grand Chelem est revenu à l’ordre du jour même si le joueur alle­mand n’a que 27 ans.

Pour Jimmy Arias, ancien top 10 du circuit, peut‐être que remporter le premier titre un jour va servir de déclic même si la mission semble très diffi­cile : « Peut‐être qu’il a juste besoin de le faire une fois, et ensuite il gagnera quatre ou cinq tour­nois majeurs. Mais vous savez que les choses vont devenir plus diffi­ciles parce que je pense que Jannik Sinner est à un autre niveau. Carlos Alcaraz peut encore perdre contre des adver­saires s’il n’est pas à son meilleur niveau comme on a pu le constater récem­ment, donc cela pourra lui être utile »