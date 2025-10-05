Aujourd’hui consultant pour Tennis Channel et ESPN après avoir été directeur de l’académie Bolletiteri, Jimmy Arias n’apprécie pas vraiment ce qui se passe techniquement dans le tennis proposé par les plus grands champions de la planète.
« Je déteste l« évolution du jeu actuel. J’aimais l’aspect tactique qu’il existait dans le tennis, trouver le meilleur moyen de vaincre son adversaire, exploiter ses faiblesses. Maintenant, ces faiblesses ne se révèlent que sous la pression. C’est pourquoi tant de joueurs aujourd’hui vous disent qu’ils se concentrent uniquement sur eux‐mêmes, « je vais jouer mon jeu », je déteste ça, parce que j’aime le fait d’essayer de faire mal jouer son adversaire, c’est une compétence, et c’est une compétence qui n’est plus vraiment utilisée »
