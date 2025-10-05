Aujourd’hui consul­tant pour Tennis Channel et ESPN après avoir été direc­teur de l’aca­démie Bolletiteri, Jimmy Arias n’ap­précie pas vrai­ment ce qui se passe tech­ni­que­ment dans le tennis proposé par les plus grands cham­pions de la planète.

« Je déteste l« évolu­tion du jeu actuel. J’aimais l’as­pect tactique qu’il exis­tait dans le tennis, trouver le meilleur moyen de vaincre son adver­saire, exploiter ses faiblesses. Maintenant, ces faiblesses ne se révèlent que sous la pres­sion. C’est pour­quoi tant de joueurs aujourd’hui vous disent qu’ils se concentrent unique­ment sur eux‐mêmes, « je vais jouer mon jeu », je déteste ça, parce que j’aime le fait d’es­sayer de faire mal jouer son adver­saire, c’est une compé­tence, et c’est une compé­tence qui n’est plus vrai­ment utilisée »