Ancien numéro 5 mondial, aujourd’hui directeur de l’IMG Nick Bollettieri Tennis Academy, Jimmy Arias est aussi consultant pour Tennis Channel. Il a bien voulu faire un bilan des grandes tendances du tennis actuel : « Tout le monde frappe et bouge très bien. Quand je jouais, chaque champion avait des forces mais aussi des faiblesses, et la tactique consistait a essayé de les exploiter. Maintenant, les faiblesses ne sont pas aussi criantes que par le passé, mais je pense quand même que certains joueurs gagneraient à avoir une tactique plus axé sur l’adversaire plutôt qu’imposer son jeu. Par exemple si je jouais Rafael Nadal je servirai forcément plus de 80 % sur son revers. Je trouve que le jeu proposé est assez identique chez les champions d’aujourd’hui et je pense que cela est lié au fait qu’ils sont tous formés de la même façon, sur les mêmes schémas. Je trouve que l’on manque un peu de diversité c’est un peu trop monotone malgré tout, même si le niveau reste très élevé »