Novak Djokovic gère de plus en plus son calendrier, et participe désormais à très peu de tournois. Déjà forfait à Toronto, le Serbe ne jouera également pas à Cincinnati.
Et même si le fait de ne pas trop s’épuiser était prôné par Jimmy Connors, le champion Américain reste dubitatif quant à la décision de Djokovic de ne participer à aucun tournoi sur dur avant l’US Open, ce qui pourrait compromettre ses chances à New York.
« Une chose m’inquiète concernant Novak Djokovic. Il n’a pas encore de match sur dur à son actif. J’aurais aimé qu’il vienne à Cincinnati et ait deux ou trois adversaires à affronter. On ne sait pas à quoi s’attendre de sa part. Il a fait un superbe Wimbledon. Il a atteint les demi‐finales, mais il s’est incliné en trois sets. Après cela, il est parti en vacances pendant près d’un mois et demi avec sa famille. On verra bien. Tout ce que je sais, c’est qu’on ne peut jamais faire table rase du meilleur de l’histoire. »
Publié le vendredi 8 août 2025 à 12:46