Novak Djokovic gère de plus en plus son calen­drier, et parti­cipe désor­mais à très peu de tour­nois. Déjà forfait à Toronto, le Serbe ne jouera égale­ment pas à Cincinnati.

Et même si le fait de ne pas trop s’épuiser était prôné par Jimmy Connors, le cham­pion Américain reste dubi­tatif quant à la déci­sion de Djokovic de ne parti­ciper à aucun tournoi sur dur avant l’US Open, ce qui pour­rait compro­mettre ses chances à New York.

« Une chose m’in­quiète concer­nant Novak Djokovic. Il n’a pas encore de match sur dur à son actif. J’aurais aimé qu’il vienne à Cincinnati et ait deux ou trois adver­saires à affronter. On ne sait pas à quoi s’at­tendre de sa part. Il a fait un superbe Wimbledon. Il a atteint les demi‐finales, mais il s’est incliné en trois sets. Après cela, il est parti en vacances pendant près d’un mois et demi avec sa famille. On verra bien. Tout ce que je sais, c’est qu’on ne peut jamais faire table rase du meilleur de l’histoire. »