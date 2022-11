Depuis que Rafael Nadal est devenu papa pour la première fois il y a quelques semaines, certains se demandent s’il sera encore capable de trouver la moti­va­tion nécés­saire pour parcourir le monde entier alors qu’il aura 37 ans en juin 2023.

Pour Jimmy Connors, lors d’une conver­sa­tion avec son fils, Brett, sur le podcast Advantage Connors, c’est tout à fait possible à condi­tion de trouver un équi­libre entre vie privée et vie professionnelle.

« Il est un peu plus âgé et à la fin de l’année comme main­te­nant, les choses ont vrai­ment bien fonc­tionné pour lui. Il ne joue pas vrai­ment beau­coup lors des fins de saison de toute façon. Il peut donc profiter de son nouveau bébé et passer les deux prochains mois, se préparer pour l’Australie ou quel que soit son prochain événe­ment. C’est un ajus­te­ment. Je ne dis pas que c’est impos­sible, car c’est possible, mais il va devoir s’ajuster et trouver une solu­tion s’il veut conti­nuer à jouer. »