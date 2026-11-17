À l’occasion du podcast qu’il anime avec son fils Brett, Advantage Connors, traitant de l’actualité du tennis, Jimmy Connors a annoncé avoir été récemment opéré d’un cancer au niveau de l’oreille.
Désormais âgé de 74 ans, « Jimbo » serait sorti d’affaire selon ses dires même s’il doit manifestement encore subir une opération.
« La guérison est en cours. Ça fait six semaines. J’avais un cancer à l’oreille. Mettez de la crème solaire. Faites‐vous une faveur, et évitez de vivre ça. Ça fait six semaines, et ils sont en train de reconstruire mon oreille. Je vous montrerai le résultat final le moment venu, mais elle est formidable. Ils ont pris soin de moi. Tout va bien. Ça avance dans la bonne direction. J’ai encore une opération prévue la semaine prochaine. Je vous montrerai le résultat final. Mettez de la crème solaire. Évitez d’attraper ça. Prenez soin de vous. »
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 18:40