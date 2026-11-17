À l’oc­ca­sion du podcast qu’il anime avec son fils Brett, Advantage Connors, trai­tant de l’ac­tua­lité du tennis, Jimmy Connors a annoncé avoir été récem­ment opéré d’un cancer au niveau de l’oreille.

Désormais âgé de 74 ans, « Jimbo » serait sorti d’af­faire selon ses dires même s’il doit mani­fes­te­ment encore subir une opération.

« La guérison est en cours. Ça fait six semaines. J’avais un cancer à l’oreille. Mettez de la crème solaire. Faites‐vous une faveur, et évitez de vivre ça. Ça fait six semaines, et ils sont en train de recons­truire mon oreille. Je vous montrerai le résultat final le moment venu, mais elle est formi­dable. Ils ont pris soin de moi. Tout va bien. Ça avance dans la bonne direc­tion. J’ai encore une opéra­tion prévue la semaine prochaine. Je vous montrerai le résultat final. Mettez de la crème solaire. Évitez d’attraper ça. Prenez soin de vous. »