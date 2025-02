L’accord à l’amiable trouvé entre l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) et Jannik Sinner, ayant abouti à une suspen­sion de trois mois pour le numéro 1 mondial, continue logi­que­ment de faire beau­coup parler.

Lors du dernier épisode de son podcast, dont les propos sont rapportés par le Corriere dello Sport, l’oc­tuple lauréat en Grand Chelem Jimmy Connors a partagé sa réflexion.

« Je ne pense pas que le tennis ait besoin de cela. Le tennis a besoin de quelque chose qui lui permette de passer à un autre niveau et de progresser pour les géné­ra­tions futures et les jeunes. Ils ont montré par le passé qu’ils n’avaient pas peur de s’en prendre à des joueurs de bas niveau et de les écarter du jeu, mais je ne sais pas si le tennis peut supporter une affaire touchant un joueur de haut niveau ».