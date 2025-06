Dans son podcast Advantage Connors, Jimmy Connors a donné son avis sur les chances de Novak Djokovic à Wimbledon. Pour l’an­cien numéro un mondial, il aura de bonnes chances de glaner son 25e Grand Chelem, mais ça sera un parcours de tous les dangers. L’octuple cham­pion en Grand Chelem estime que la jeune garde a de plus en plus les dents longues, et aura à cœur de tout tenter pour faire tomber le Serbe.

« Son succès sur toutes les surfaces du Grand Chelem a été assez incroyable, il faut le recon­naître. Je suis sûr qu’il aurait aimé aller en finale, battre Sinner et béné­fi­cier de cette confiance dans son jeu. Mais je ne cesse de le répéter, vieillir et jouer contre ces jeunes n’est pas une tâche facile, surtout dans ces matchs en trois sets [gagnants]. Ce sont ceux qui suivent qui vous brisent et vous épuisent jusqu’à ce que vous arri­viez en quart de finale ou en demi‐finale, et c’est là que vous êtes censé commencer à jouer à votre meilleur niveau et à être sur la bonne voie, sans lutter contre la fatigue. Cela arrive à tous les athlètes. On ne peut pas l’éviter. Les concur­rents sont plus jeunes et veulent se faire un nom, comme Sinner et Alcaraz. Ils veulent se servir de vous, comme d’un trem­plin. Pour eux, battre Novak et pouvoir dire à leurs enfants, ‘j’ai battu Djokovic à Wimbledon’, c’est énorme ! »