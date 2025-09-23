S’exprimant sur la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans le dernier épisode de son podcast, Jimmy Connors a estimé que l’émer­gence d’un nouveau joueur serait inté­res­sant voire vital pour l’in­térêt du circuit, comme ce fut le cas à l’époque avec Novak Djokovic s’im­mis­çant entre Roger Federer et Rafael Nadal.

« Il n’y a que deux joueurs qui sont à un niveau supé­rieur au sien. C’est fou. Et les jeunes vont devoir s’amé­liorer, et je le dis avec le plus grand respect, car sinon, on aura juste un duel Alcaraz‐Sinner, Alcaraz‐Sinner, Alcaraz‐Sinner, c’est comme ça depuis les huit derniers Grands Chelems. Federer et Nadal, tout d’un coup, ont eu Djoker, puis Murray. Ils ont eu des alter­nances qui ont rendu le duel plus palpi­tant, mais il leur faut quel­qu’un pour entrer dans le match et parti­ciper à cette rivalité. »