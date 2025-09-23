S’exprimant sur la rivalité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans le dernier épisode de son podcast, Jimmy Connors a estimé que l’émergence d’un nouveau joueur serait intéressant voire vital pour l’intérêt du circuit, comme ce fut le cas à l’époque avec Novak Djokovic s’immisçant entre Roger Federer et Rafael Nadal.
« Il n’y a que deux joueurs qui sont à un niveau supérieur au sien. C’est fou. Et les jeunes vont devoir s’améliorer, et je le dis avec le plus grand respect, car sinon, on aura juste un duel Alcaraz‐Sinner, Alcaraz‐Sinner, Alcaraz‐Sinner, c’est comme ça depuis les huit derniers Grands Chelems. Federer et Nadal, tout d’un coup, ont eu Djoker, puis Murray. Ils ont eu des alternances qui ont rendu le duel plus palpitant, mais il leur faut quelqu’un pour entrer dans le match et participer à cette rivalité. »
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 15:45