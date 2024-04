Dans son dernier podcast, Jimmy Connors s’est bien sûr exprimé au sujet de Nadal.

Il approuve la déci­sion de l’Espagnol.

Selon lui, cela ne sert vrai­ment à rien de tenter de joueur si l’on se sent encore diminué.

Quand à la forme d’obs­ti­na­tion que semble posséder Rafa concer­nant son retour, là encore, Jimmy Connors comprend la situation.

Il faut dire que Jimbo a joué très long­temps et que lui aussi a eu beau­coup de mal à quitter le circuit en repous­sant sa retraite au maximum.

« Je sais à quel point il est diffi­cile de lâcher prise. Quoi qu’il arrive, vous essayez de tout faire pour rester et realiser ce que vous avez fait au sommet du jeu pendant si long­temps et avec tant de succès et vous savez, parfois, c’est diffi­cile de laisser tomber »