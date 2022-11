Jimmy Connors est en grande forme depuis qu’il anime son podcast, Advantage Connors, aux côtés de son fils.

Après s’être montré intran­si­geant à propos de ses compa­triotes Cori Gauff et Jessica Pegula suite à leur piètre perfor­mance sur le Masters, l’an­cien numéro un mondial s’est exprimé sur l’après Big 3. Et selon lui, la nouvelle géné­ra­tion, incarnée par quatre joueurs majeurs, est prête à prendre le relai de ces trois légendes.

« Maintenant, nous voyons enfin des rempla­ce­ments aux trois joueurs qui ont dominé les 20 dernières années : Federer, Nadal et Djokovic. Ces gars‐là se mettent en avant. Mais s’im­poser à Paris‐Bercy est une chose, s’im­poser en Australie, à Roland‐Garros, à Wimbledon ou à l’US Open, c’est autre chose. C’est bien de voir ces jeunes et la façon dont ils commencent parce que personne ne s’est encore imposé devant la domi­na­tion du Big 3. Nous atten­dions cela, et main­te­nant cela commence à se produire. Vous savez ce qui va être amusant : Alcaraz, Sinner, Auger‐Aliassime et Rune s’af­fron­tant tous. Ce sont les prochains Federer, Nadal et Djokovic. »