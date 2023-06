Épaté comme beau­coup par le nouvel accom­plis­se­ment de Novak Djokovic suite à son 23e sacre en Grand Chelem décroché à Roland‐Garros, Jimmy Connors, lors de son podcast Advantage Connors aux côtés de son fils Brett, a fait part de son admi­ra­tion et d’une certaine sidé­ra­tion concer­nant le joueur serbe.

« Il avait, et il a toujours, la possi­bi­lité de se démar­quer de Federer et de Nadal. Il en est à 23 titres du Grand Chelem. Mais jusqu’où ira‐t‐il ? 30 ? 30 tour­nois du Grand Chelem ? Je veux dire, combien d’an­nées pourra‐t‐il encore jouer ? Il a 36 ans, il pour­rait donc jouer encore 3 ou 4 ans, et qu’est‐ce qu’il pour­rait en retirer ? », a déclaré le recordman de titres remportés en carrière (109) visi­ble­ment impres­sionné par la soif de gagner de Nole.