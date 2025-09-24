Dans son célèbre Podcast, Jimbo a évoqué le tennis actuel et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a un peu de mal à suivre.
« Les joueurs d’aujourd’hui n’ont pas peur de prendre des risques et frappent leurs coups, peu importe où ils se trouvent sur le court. C’est une grande différence entre aujourd’hui et autrefois. En effet, qu’ils se trouvent à un mètre et demi ou deux mètres de la ligne de fond ou à un mètre et demi des lignes de double, les coups qu’ils peuvent réaliser avec leur raquette et leurs cordes sont très différents. La violence avec laquelle les joueurs actuels frappent la balle est quelque chose que je ne comprends vraiment pas »
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 09:09