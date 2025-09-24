Dans son célèbre Podcast, Jimbo a évoqué le tennis actuel et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a un peu de mal à suivre.

« Les joueurs d’au­jourd’hui n’ont pas peur de prendre des risques et frappent leurs coups, peu importe où ils se trouvent sur le court. C’est une grande diffé­rence entre aujourd’hui et autre­fois. En effet, qu’ils se trouvent à un mètre et demi ou deux mètres de la ligne de fond ou à un mètre et demi des lignes de double, les coups qu’ils peuvent réaliser avec leur raquette et leurs cordes sont très diffé­rents. La violence avec laquelle les joueurs actuels frappent la balle est quelque chose que je ne comprends vrai­ment pas »