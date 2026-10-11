Après avoir rendu hommage à Novak Djokovic pour le 102e titre de sa carrière décroché sur l’ATP 500 de Pékin, Jimmy Connors a également tenu à faire passer un message à la nouvelle génération, qui ne serait pas assez préparée à battre des joueurs du calibre du Serbe, même âgé de 39 ans.
« Ce titre prouve simplement que non seulement Djokovic est très bon, mais il révèle aussi certaines faiblesses du tennis actuel. Ça pourrait exposer le tennis au point où, je veux dire… quand je suis revenu d’une blessure au poignet et que j’ai atteint les demi‐finales de l’US Open à 39 ans. Bref, j’ai perdu un an et demi et tout ça, mais ça a en quelque sorte mis un peu le tennis en lumière — en montrant que ces nouveaux jeunes talents de 23, 24 ou 25 ans feraient peut‐être mieux de se bouger… pour commencer à prendre votre place. »
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 14:42