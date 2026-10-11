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Jimmy Connors : « Le titre de Djokovic à Pékin révèle certaines faiblesses du tennis actuel »

Par
Thomas S
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Après avoir rendu hommage à Novak Djokovic pour le 102e titre de sa carrière décroché sur l’ATP 500 de Pékin, Jimmy Connors a égale­ment tenu à faire passer un message à la nouvelle géné­ra­tion, qui ne serait pas assez préparée à battre des joueurs du calibre du Serbe, même âgé de 39 ans. 

« Ce titre prouve simple­ment que non seule­ment Djokovic est très bon, mais il révèle aussi certaines faiblesses du tennis actuel. Ça pour­rait exposer le tennis au point où, je veux dire… quand je suis revenu d’une bles­sure au poignet et que j’ai atteint les demi‐finales de l’US Open à 39 ans. Bref, j’ai perdu un an et demi et tout ça, mais ça a en quelque sorte mis un peu le tennis en lumière — en montrant que ces nouveaux jeunes talents de 23, 24 ou 25 ans feraient peut‐être mieux de se bouger… pour commencer à prendre votre place. »

Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 14:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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