Alors que Stan Wawrinka a offi­ciel­le­ment pris sa retraite depuis quelques jours suite à sa défaite au premier tour du tournoi de Bâle, la légende Jimmy Connors a tenu à lui rendre un très bel hommage dans le dernier épisode de son podcast, Advantage Connors, aux côtés de son fils, Brett.

« Je ne pense pas qu’il ait eu ce qu’il méri­tait. On oublie qu’il a remporté trois titres du Grand Chelem et contre qui il s’est imposé pour les décro­cher. Il battait les meilleurs. La plupart des joueurs se sont tournés vers le revers à deux mains, et lui, il a innové avec ce revers en lifté à une main et sa façon de manier la balle. C’était un plaisir de le regarder jouer. On ne savait jamais ce qu’il allait faire. Il avait de la puis­sance ; il savait varier ses coups. Il va me manquer. Sa façon de jouer et ce qu’il a apporté à ce sport. Beaucoup de joueurs, après avoir remporté un Grand Chelem et pris un peu d’âge, ne parviennent plus à main­tenir leur niveau. On vieillit, et on finit par être un peu oublié. Je suis content que tu aies évoqué son nom, car je ne pense pas qu’il mérite d’être oublié. »