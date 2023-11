Alors que Novak Djokovic a décroché dimanche dernier à Paris le 97e titre de sa carrière et qu’il se rapproche de plus en plus de son record de 109 trophées remportés sur le circuit prin­cipal, Jimmy Connors, au cours de la dernière émis­sion de son podcast, Advantage Connors, a expliqué pour­quoi il était admi­ratif du Serbe et de son approche du jeu.

« Pourquoi je suis fan de Novak Djokovic ? Parce que j’aime sa façon de jouer. Parce qu’il est un peu de la vielle école dans sa façon de jouer. Il entre sur le court pour essayer d’être agressif sur les retours, d’avancer dans le terrain. Il prend la balle tôt et j’aime ça. Il faut y aller et foncer. »