Déjà absent depuis plus de quatre mois (son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier), en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner a fina­le­ment décidé de se faire opérer.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, la légende Jimmy Connors a commenté cette déci­sion de l’Italien, qui ne pourra sans doute pas reprendre la compé­ti­tion avant avril.

« Je pense que lorsqu’on se blesse comme ça, on essaie tout pour éviter l’opération ; on fait donc appel à un médecin, un kiné­si­thé­ra­peute ou autre pour tenter de faire tout ce qui est en son pouvoir afin de retrouver force et santé, et ainsi pouvoir revenir sur le terrain et éviter l’opération. Maintenant, après tout ce temps d’arrêt, il a l’impression que ça ne s’améliore pas ; la seule chose qui va lui permettre de revenir sur le court, c’est donc l’opération, mais ça va lui coûter encore trois ou quatre mois. Et c’est reparti. C’est la même chose que pour Alcaraz (blessé au poignet droit entre avril et août, ndlr). C’est ce qu’il va faire pendant cette période d’arrêt qui va l’aider à son retour. Il doit essayer de rester en forme. Je sais que tu viens de subir une opéra­tion du genou, mais que peux‐tu faire d’autre pour entre­tenir ta condi­tion physique et peau­finer ton jeu ? Est‐ce que tu regardes des vidéos ? Est‐ce que tu retournes sur le court pour essayer de frapper contre un mur ? Il y a beau­coup de choses que l’on peut faire pour rester en contact avec le jeu. Mais il va être absent pendant près d’un an. Ces neuf mois d’absence, ce sont neuf mois pendant lesquels tous les autres vont a avancer. »