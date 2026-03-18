Alors que Novak Djokovic continue de lutter contre le temps et de repousser ses limites et celles de son sport à bientôt 39 ans (le 22 mai prochain), Jimmy Connors a tenu à prendre sa défense et pousser un petit coup de gueule lors du dernier épisode de son podcast, Advantage Connors.

La légende améri­caine a en effet de plus en plus de mal à supporter ceux qui expliquent que le Serbe devrait prendre sa retraite.

« Je vais vous dire quelque chose qui me déplaît. Je n’aime pas entendre dire qu’il devrait prendre sa retraite. Il n’y a qu’une seule personne qui puisse le dire : lui‐même. On ne peut pas enlever à Novak ce qu’il aime tant. Sa façon de jouer, son palmarès le prouvent, le plaisir qu’il prend sur le court, sa quête d’un niveau qui le satis­fait… c’est là l’es­sen­tiel et le prin­cipal argu­ment. Il n’a de comptes à rendre à personne, ni à vous ni à moi, simples spec­ta­teurs. Il doit se faire plaisir, et s’il entre sur le court et a le senti­ment d’avoir accompli tout ce qu’il devait dans ce sport, mais qu’il souhaite néan­moins conti­nuer… on ne peut rien lui demander de plus. »