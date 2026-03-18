Alors que Novak Djokovic continue de lutter contre le temps et de repousser ses limites et celles de son sport à bientôt 39 ans (le 22 mai prochain), Jimmy Connors a tenu à prendre sa défense et pousser un petit coup de gueule lors du dernier épisode de son podcast, Advantage Connors.
La légende américaine a en effet de plus en plus de mal à supporter ceux qui expliquent que le Serbe devrait prendre sa retraite.
« Je vais vous dire quelque chose qui me déplaît. Je n’aime pas entendre dire qu’il devrait prendre sa retraite. Il n’y a qu’une seule personne qui puisse le dire : lui‐même. On ne peut pas enlever à Novak ce qu’il aime tant. Sa façon de jouer, son palmarès le prouvent, le plaisir qu’il prend sur le court, sa quête d’un niveau qui le satisfait… c’est là l’essentiel et le principal argument. Il n’a de comptes à rendre à personne, ni à vous ni à moi, simples spectateurs. Il doit se faire plaisir, et s’il entre sur le court et a le sentiment d’avoir accompli tout ce qu’il devait dans ce sport, mais qu’il souhaite néanmoins continuer… on ne peut rien lui demander de plus. »
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 17:15