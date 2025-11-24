Si Carlos Alcaraz fait l’una­ni­mité avec ses perfor­mances sur le court, ce n’est pas forcé­ment le cas en dehors, notam­ment avec certaines prises de parole. Particulièrement critique envers le calen­drier, l’Espagnol est accusé de tenir un double discours alors qu’il n’hé­site pas à disputer plusieurs exhi­bi­tions pendant l’intersaison.

Dans leur podcast, Jimmy Connors et son fils, Brett, ont fait preuve de sarcasme à l’en­contre du numéro 1 mondial et de tous ceux qui accu­mulent les chèques tout en expli­quant qu’ils sont fatigués.

« À l’ap­proche de la nouvelle année, voyons combien de tour­nois Carlos Alcaraz dispu­tera au cours du mois prochain. C’est la saison où l’on gagne de l’argent », a déclaré Brett Connors avant la suren­chère de son père, Jimmy. « Oui, c’est la saison où l’on gagne de l’argent, comme si vous n’en aviez pas déjà assez gagné (rires). Ce sera inté­res­sant à voir. Vont‐ils forcer le destin, disputer davan­tage d’ex­hi­bi­tions et arriver fati­gués en Australie ? Vous savez, ils diront : ‘J’ai voyagé, j’ai fait ceci, j’ai disputé trop d’ex­hi­bi­tions’. On peut gagner beau­coup d’argent, mais ensuite, on perd au deuxième tour en Australie. »