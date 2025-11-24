Si Carlos Alcaraz fait l’unanimité avec ses performances sur le court, ce n’est pas forcément le cas en dehors, notamment avec certaines prises de parole. Particulièrement critique envers le calendrier, l’Espagnol est accusé de tenir un double discours alors qu’il n’hésite pas à disputer plusieurs exhibitions pendant l’intersaison.
Dans leur podcast, Jimmy Connors et son fils, Brett, ont fait preuve de sarcasme à l’encontre du numéro 1 mondial et de tous ceux qui accumulent les chèques tout en expliquant qu’ils sont fatigués.
« À l’approche de la nouvelle année, voyons combien de tournois Carlos Alcaraz disputera au cours du mois prochain. C’est la saison où l’on gagne de l’argent », a déclaré Brett Connors avant la surenchère de son père, Jimmy. « Oui, c’est la saison où l’on gagne de l’argent, comme si vous n’en aviez pas déjà assez gagné (rires). Ce sera intéressant à voir. Vont‐ils forcer le destin, disputer davantage d’exhibitions et arriver fatigués en Australie ? Vous savez, ils diront : ‘J’ai voyagé, j’ai fait ceci, j’ai disputé trop d’exhibitions’. On peut gagner beaucoup d’argent, mais ensuite, on peut perdre au deuxième tour en Australie. »
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 14:44