Alors qu’il menait 5–3 dans le cinquième set en demi‐finales de l’Open d’Australie contre Carlos Alcaraz, qui avait souf­fert de crampes au cours de la partie, Alexander Zverev a vécu une nouvelle décep­tion en Grand Chelem en concé­dant cinq jeux de suite pour fina­le­ment s’in­cliner aux portes de la finale.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’oc­tuple lauréat en Grand Chelem Jimmy Connors a donné son avis sur cette grosse oppor­tu­nité manquée par l’Allemand.

« il a eu des oppor­tu­nités et vous savez quelle oppor­tu­nité il avait là. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Cela fait main­te­nant cinq ou six ans que nous parlons de lui et des oppor­tu­nités qu’il a eues… peut‐être que c’est celle‐là dont il se souviendra en se disant : ‘Je sais que je peux le faire main­te­nant’. Il suffit de le faire. Il suffit d’y aller, c’est déjà suffi­sant. Se retrouver dans cette situa­tion, avec la possi­bi­lité d’af­fronter en finale Djokovic, qui avait lui aussi disputé un long match… Les étoiles étaient peut‐être alignées pour lui. Mais pour remporter le tournoi, il avait l’oc­ca­sion de battre le meilleur joueur du monde, Alcaraz. Il n’y est pas parvenu, et Alcaraz a remporté le tournoi. »