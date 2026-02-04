Alors qu’il menait 5–3 dans le cinquième set en demi‐finales de l’Open d’Australie contre Carlos Alcaraz, qui avait souffert de crampes au cours de la partie, Alexander Zverev a vécu une nouvelle déception en Grand Chelem en concédant cinq jeux de suite pour finalement s’incliner aux portes de la finale.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’octuple lauréat en Grand Chelem Jimmy Connors a donné son avis sur cette grosse opportunité manquée par l’Allemand.
« il a eu des opportunités et vous savez quelle opportunité il avait là. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Cela fait maintenant cinq ou six ans que nous parlons de lui et des opportunités qu’il a eues… peut‐être que c’est celle‐là dont il se souviendra en se disant : ‘Je sais que je peux le faire maintenant’. Il suffit de le faire. Il suffit d’y aller, c’est déjà suffisant. Se retrouver dans cette situation, avec la possibilité d’affronter en finale Djokovic, qui avait lui aussi disputé un long match… Les étoiles étaient peut‐être alignées pour lui. Mais pour remporter le tournoi, il avait l’occasion de battre le meilleur joueur du monde, Alcaraz. Il n’y est pas parvenu, et Alcaraz a remporté le tournoi. »
Publié le mercredi 4 février 2026 à 17:11